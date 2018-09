Šer opet oplela po Madoni VIDEO

Opšte je poznato da se pjevačice Šer i Madona nikada nisu podnosile, a njihov sukob traje godinama unazad.

Ovog puta, gostujući u emisiji slavne voditeljke Elen Dedženeris, Šer je ponovo dokazala da se ništa nije promijenilo, te da ni nakon toliko godina nije promijenila mišljenje o kraljici popa.

U okviru dijela emisije „Pravilo pet sekundi“, koje nalaže da što prije gost da svoj odgovor na pitanje, Elen ju je upitala sa kim bi voljela da snimi duet.

"Adel, Pink i hm, ne sa Madonom", kao iz topa je izgovorila Šer.

Njen odgovor je nasmijao američku voditeljku i komičarku koja joj je napomenula da ne može da odgovara sa kim ne želi da pjeva.

Zvijezda mjuzikla “Mamma Mia: Here We Go Again!”, kako pišu strani mediji, na ovaj način je očigledno željela ponovo da iskaže koliko zapravo ne voli Madonu.

Inače, njihov sukob traje još od 1991. godine, kada je Šer u intervjuu za CBS opisala šta misli o pop pjevačici.

"Nešto je u njoj što mi se ne sviđa. Zla je. Ne sviđa mi se to. Sjećam se da sam je nekoliko puta ugostila u kući jer smo Šon Pen i ja bili prijatelji i bila je užasno bezobrazna. Ponašala se poput derišta sve vrijeme", kazala je svojevremeno.

U nekoliko navrata je otvoreno govorila da ne simpatiše Madonu, ali je istakla da je ipak poštuje.

"Nikada je nisam mrzila, iako su svi to pričali. Svakako mislim da je opasna kučka. Imala sam poštovanja prema njoj bez obzira na to što se nisam slagala sa mnogim stvarima koje je ona radila", izjavila je Šer, te dodala da je "oduvijek bila pomalo ljubomorna na Madonu".