Selena Gomez drastično promijenila imidž

Pjevačica Selena Gomez izgleda neprepoznatljivo.

Na nalogu svoje linije u domenu ljepote na Instagramu pjevačica Selena Gomez objavila je fotografiju na kojoj je mnogi fanovi nisu prepoznali.

Mnogi su očekivali da pjevačica koja je brineta nikada neće preći u plavuše, te je u prvi mah neki pratioci nisu ni prepoznali. Za njenu frizuru i šminku godinama brinu Niki Li i Rijavna Kapri, koji su očigledno smatrali da će Seleni odlično pristajati plava boja, prenosi b92.

Proces promjene je trajao čak 8 sati i uslijedio je kada je završila snimanje serije "Only Murders in the Building".

Kako vam se dopada?