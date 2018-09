Eklston: Tramp je najbolja stvar koja se desila svijetu

Berni Eklston, jedan od vodećih ljudi u Formuli 1 i jedan od najbogatijih ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu i svijetu, dao je intervju u kojem je još jednom iskazao odanost američkom predsjedniku.

"Tramp je najbolja stvar koja je mogla da se desi ovom svijetu", rekao je još vitalni osamdesetsedmogodišnjak i dodao:

"On radi po svom, ne brine se oko toga što drugi misle. On korača svojim putem i mislim da do sada nije učinio ništa loše. A jasno da ga ne vole u njegovoj zemlji oni koji tamo ni ne bi trebalo da budu, koji su ilegalno završili u SAD-u", izjavio je bivši bivši hrvatski zet.

U intervjuu osvrnuo se i na silno bogatstvo koje poseduje:

"Novac me nije učinio srećnim. Radio sam posao koji sam volio, a novac je došao nakon uspjeha", izjavio je.

Pitali su ga i o tome je li mu žao što je sve prepisao na suprugu Slavicu:

"Nije bilo ništa loše vezano uz tu odluku, jer sam htio da osiguram porodicu u slučaju bolesti ili smrti. Ona je tada dobila dio akcija, ali ja sam još živ i sve normalno kontrolišem i ništa tu nije sporno", zaključio je Berni.