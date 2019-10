Saša Popović i Miroslav Ilić ne razgovaraju 20 godina, ovo je razlog

Nekadašnji saradnici Saša Popović i Miroslav Ilić koji su početkom ‘90-ih godina žarili i palili na estradi, više od dve decenije ne razgovaraju, a nisu štedeli riječi kada su govorili o razlogu.

Saša Popović je u jednom intervjuu istakao da bi Miroslava bilo sramota kada bi njegova usta progovorila.

"Ako iko dobro poznaje Miroslava Ilića onda sam to ja. Poznajem ga najbolje. Mi smo ga pratili nekoliko godina na turnejama - ‘83. 84. 85. godine... To su bile zajedničke turneje Lepe Brene i Miroslava Ilića. Odlično znamo šta je radio na turnejama i kako se ponašao. Kada bih sada iznosio prljav veš u javnost, bila bi to neviđena bruka i sramota. Neću uopšte da se vraćam na taj period", rekao je Saša Popović pre nekoliko godina.

Saša je ispričao da je Miroslav Ilić pred njega postavio svojevrsan ultimatum koji on, pak, nije mogao da prihvati.

"Miroslav je izjavljivao kako je došao jedne večeri iz Višnjičke banje kod mene na Bežanijsku kosu da mi kaže da to ne može tako! Bilo je to 1999. ili 2000. godine. Brena i Boba su bili svjedoci naše priče. Došao je, jer je bio ljut na Miroljuba Aranđelovića Kemiša i Zoricu Brunclik. Kemiš je u to vrijeme bio direktor PGP-a i Miroslavu je smetalo što je on forsirao Zoricu. Htio je da dođe u Grand da mi forsiramo njega, ali ne samo to. Htio je da nekako probamo da skinemo Kemiša i sve te ljude oko Zorice Brunclik! Da ih zajedničkim snagama oborimo! Rekao sam mu: “Miroslave, imaš širom otvorena vrata kod nas! Ako hoćeš da snimiš album za Grand produkciju dobrodošao si.” Taj segment je u redu. Ali, rekao sam mu da ne dolazi u obzir da zbog njega ratujemo sa bilo kim. To je bio kraj priče.

Miroslav je kasnije rekao da Sašina priča nema veze sa istinom:

"Priča koju je lansirao Saša Popović nema blage veze sa istinom! Laže kao pas! Istina je sljedeća. RTS je tada imao tri kanala, a na trećem je išao ZAM koji su vodili Saša, Brena, pokojni Raka Đokić, a kasnije njegov brat Gane i svake godine obnavljali su ugovor za termin za ZAM. Kada je došao Dragan Ilić, takođe julovac za direktora marketinga RTS-a Brena i Saša imali su problem sa njim oko dogovora za termin i, koliko sam razumio iz njihove priče, on ih je ucjenjivao.