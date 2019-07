Saša Matić kupio vilu na moru u kojoj je odmarao Petar Petrović Njegoš

Saša Matić u Perastu je pazario kuću u kojoj se nekada odmarao Petar Petrović Njegoš, a koja se nalazi tik uz more. Nakon renoviranja pjevač je sa porodicom ove godine prvi put boravio u novom domu.

Matićeva velika želja bila je da jednog dana ima kuću pored mora, a to je prošle godine i ispunio. Naime, nakon nekoliko godina potražnje popularni pjevač je prošle godine naišao na veoma vrijednu nekretninu u Crnoj Gori i odmah je odlučio da je kupi. U pitanju je vila iz 18. vijeka u Perastu koja se nalazi tik uz more.

"Kada se otvorila ponuda za kupovinu luksluzne vile u Perastu, Saša nije mnogo razmišljao. Shvatio je da je to ono što je oduvijek želio. Sa suprugom Anđelijom je popričao i oboje su se složili da im je ovo pametna investicija. Kako oboje vole da slobodne trenutke sa kćerkama provode na putovanjima, odlučili su da daju novac za kuću na moru", kaže izvor za “Blic” koji je upućen u cijelu priču, i dodaje da je još jedna stavka posebno privukla Saši pažnju kada je ova nekretnina u pitanju.

"Ono što je zanimljivo jeste da se u ovoj vili ljeti odmarao Petar Petrović Njegoš, i to kao gost porodice Balović u čijem je vlasništvu bila tada ova kuća. Kada je Saša čuo, za to bilo mu je još draže što će ova nekretnina biti njegova. Cijele prošle i početkom ove godine unutrašnjost vile je renovirana i to prema potrebama porodice Matić. Saša je prije pet dana ušao prvi put u kuću gdje je i boravio. On i njegova porodica će baš u ovoj vili provoditi vrijeme kada god dođu u Crnu Goru", dodao je izvor.

Nije samo Saša oduševljen što je kupio vilu u Perastu, već i njegove komšije.

"Stvarno? Saša Matić je kupio ovdje kuću? Pa to je fenomenalno, jedva čekam da ga sretnemi da ga pozdravim. On je jedan od mojih omiljenih pjevača i zaista je divno što je došao ovdje. Nema potrebe da brine, šta god da mu bude trebalo pomoći ćemo, ipak smo komšije sada", rekao je jedan ljubazni gospodin.