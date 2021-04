Sanja Vučić otkrila intimne detalje iz teškog perioda odrastanja

Pjevačica Sanja Vučić, članica grupe "Hurricane", ispričala je da je tokom školovanja prolazila kroz veoma teške trenutke, budući da je bila žrtva vršnjačkog nasilja.

- Bila sam dosta korpulentna kao mala i zato sam se povlačila u sebe. Nisam htjela da se ističem i da upadam ljudima u oči. Djeca su me zadirkivala i nazivala raznim pogrdnim nadimcima. Govorili su mi da sam "debela svinja". Zbog toga sam duboko patila u sebi, boljelo me je to njihovo prozivanje. Znali su da budu baš surovi, ali sada su klinci još gori. Međusobno se gaze i imaju klanove. Drago mi je što ne odrastam u ovom sadašnjem vremenu - rekla je pjevačica.

Naučila je da se kontroliše.

- Nekako sam izrasla i vremenom smanjila to svoje prejedanje. Izdužila sam se, tako da se moja debljina više nije primjećivala. I sada isto kuburim sa kilažom, ali sam generalno zadovoljna kako izgledam. Shvatila sam da je najbitnije izbaciti hljeb iz ishrane. Za ručak sam jela cijeli hljeb. I danas mnogo volim da jedem, ali sam, srećom, naučila da se kontrolišem - dodala je Sanja i otkrila i da je imala napade anksioznosti.

- Prije dvije godine ponovo sam pala psihički, bila sam anksiozna i depresivna. Tada sam saznala da bolujem od Hašimota - ispričala je pjevačica.

Dvanaestogodišnjoj Sanji je njena dječija soba bila spas od surove realnosti.

- Sve sam trpila u sebi i zatvarala sam se u sobu. Kada sam bila baš debela, ostajala bih u svoja četiri zida i tu satima plakala. Često mi se dešavalo da čim dođem iz škole, legnem u krevet i ne izlazim do sutra. Baš sam bila tužna u tom periodu života. U petom-šestom razredu kao tinejdžerku me je sve pogađalo. Jedino što sam voljela u to vrijeme bilo je da jedem. I sada obožavam hranu, ali se ipak kontrolišem. U osnovnoj školi sam se prejedala, znala sam cijeli hljeb sama da pojedem plus sve ostalo. Ne sjećam se koliko sam imala kilograma, ali bila sam baš debela. Mama mi je stalno govorila da ne jedem toliko, ali džaba je bilo to njeno zvocanje kada ja nisam željela da prestanem. Ona je pokušavala da mi skrene misli, pa me je slala na strane jezike, ali nikad nije na sport. Možda je tu pogriješila, jer kada je dijete aktivno, onda ima kondiciju i ne bude debelo - priča pjevačica.

Sanja danas redovno trenira i svaka djevojka može da joj pozavidi na besprekornoj figuri i vanvremenskoj ljepoti.