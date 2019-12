Sandra Afrika otkrila detalje iz veze s fudbalerom banjalučkog Borca

Pjevačica Sandra Afrika progovorila je o vezi s fudbalerom banjalučkog Borca Vladimirom Volkovom.

- Raskidamo, mirimo se. Ja sam djevojka koja neke stvari ne može da toleriše. Čovječe, mnogo riba oko njega, ja to ne mogu da podnesem. To što imam hoću da bude samo moje. Jedanaest godina sam bila u vezi i nisam imala tih problema. Nisam od onih koje će da sjede kući i da govori kako me ne zanima gdje je i sa kim - rekla je Sandra Afrika za "Kurir".

