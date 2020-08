Salma Hajek još jednom pokazala da joj godine ne mogu ništa

Za nju kažu da je kao vino - što starija, to bolja. Salma Hajek (53) još jednom je pokazala da joj godine ne mogu ništa.

Atraktivna glumica ljeto provodi u Grčkoj, a društvo joj pravi suprug, milijarder Fransoa Henri Pino. (58).

Prije toga je pozirala sa suprugom kojeg je poljubila iako su oboje nosili zaštitne maske.

"Ljubav u vrijeme korone", napisala je u opisu objave.

Inače, par se upoznao 2006. u Veneciji. Pino je u Veneciju došao u pratnji brata i sestre, a tada se tek razveo od bivše supruge.

Iako su se već prije sretali na društvenim događanjima, do te večeri u Veneciju nisu imali priliku da razgovaraju. Između njih je odmah nastala hemija pa su cijelo veče proveli zajedno. Golupčići su se vjenčali na Dan zaljubljenih 2009. godine i to u Parizu. Bila je to privatna ceremonija, a velika žurka za članove njihove porodice i prijatelje odžana je u Italiji krajem aprila iste godine.

Hajek je, tvrdi, imala mnogo pogrešnih izbora dok nije upoznala onog pravog.

"Bila sam očajna dok nisam upoznala njega. On je promijenio čitav moj svijet", rekla je jednom prilikom.