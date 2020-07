Kao bomba je odjeknula vijest da je Romana Panić zajedno sa svojim izabranikom uhapšena u Australiji zbog pljačke bankomata.

Sada je najteže njenoj majci Gordani koja živi u Banjaluci pa od sramote ni na ulicu ne smije da izađe, piše Srbija danas.

Gordana Panić kaže da ne zna šta je snašlo.

– Ne znam šta da vam kažem. Ja još uvijek ne znam detalje, a možda je tako i bolje! Niti mi se Romana javljala, a možda i ne smije da me pozove. Mnogo sam ljuta na nju! Nisam ni znala da je iz Italije otišla u Australiju. Koga ja tamo da zovem da joj pomognem, niti imam koga, niti znam šta da pitam! Meni još uvijek glava puca od svega! Po cijeli dan mi zvoni telefon, svi pitaju da li je to moguće, da li je to naša Romana! Meni je mnogo loše zbog svega – rekla je Romanina majka u suzama za portal Srbija danas i dodala da više ne izlazi iz kuće jer nema snage da objašnjava komšijama šta se to dogodilo.