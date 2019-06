Rokvić i Samardžić zaratili zbog glasanja u finalu "Zvezda Granda"

U finalu "Zvezda Granda" takmičarima su bodove dodjeljivali i brojni pjevači koji nisu dio stalne postavke žirija, a među njima su bili i Željko Samardžić i Nikola Rokvić. Međutim, između ova dva muzičara došlo je do sukoba zbog načina na koji su podijelili poene.

Nikola Rokvić maksimalnih 12 poena dodijelio je Džejli Ramović, koja je i pobijedila, a nakon finala javno je prozvao kolege koje su mali broj bodova dale takmičarki Milici Čikarić, koja je važila za Džejlinu glavnu konkurentkinju.

"Juče sam učestvovao u glasanju za novu "Zvezdu Granda". Kada je trebalo da dam 12 poena, razmišljao sam između Milice Čikarić i Džejle Ramović… Malu prednost sam dao Džejli… Djevojka je zasluženo pobijedila, fantastičan vokal, ima sve predispozicije da bude zvijezda! Sijenku na sve su bacile pojedine kolege… Ako mjeriš istim aršinima i daješ 12 poena Džejli, ne možeš dati Milici 0 ili 1 poen… Kako vas bre nije sramota?? Jadno… Svim takmičarima želim mnogo sreće i uspjeha i nemojte biti kao pojedini", napisao je u svojoj objavi na Instagramu Rokvić.

Na to je odmah odreagovao Željko Samardžić, koji se osjetio prozvanim budući da Milici nije dao visok broj poena.

"Dragi Nikola, pošto sam se pronašao u tvom tekstu… moram odgovoriti. Nije me sramota uopšte. Glasao sam po svom ukusu. A jadno je samo to što su mnogi morali da prođu bez ijednog poena, jer tamo niko nije zaslužio nulu. U finalu su baš zato što su izvrsni pjevači… ali Džejla je posebna što se i vidjelo po glasovima publike koji su je na kraju i doveli do pobjede. Žiri uopste nije bio ni potreban. Ali kako god, ružno je da se ne poštuje neko samo zato što ima svoje mišljenje", glasi Samardžićev odgovor.