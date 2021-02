Rođena kao muškarac: “Spavala sam sa mnogim fudbalerima Real Madrida”

Medijski istup najpoznatije transeksualke u Španiji Amor Romeire podigao je veliku prašinu u Španiju.

Spavala sam sa mnogim fudbalerima, najviše ih je bilo iz Real Madrida. U jednog sam se čak i zaljubila. Bio je to najljepši igrač u ligi. Nisam o tome nikome govorila. Samo je dvoje meni najbližih ljudi znalo kako se osjećam – ispričala je Romeira.

– Sa tim u kojeg sam se zaljubila nismo stigli dalje od poljupca. Dobro se ljubi, ali igrao je toplo-hladno sa mnom. Povremeno me je znao izluditi, pa sam ga blokirala na svim društvenim mrežama. Ispostavilo se da je on prikriveni homoseksualac, samo ne smije to javno objaviti zbog homofobije u fudbalu - kaže ona.

Amor Romeira na Instagramu ima skoro 400.000 pratilaca, piše Avaz.