Robert Redford ide u penziju

Oskarovac Robert Redford povlači se iz glume na jesen, nakon premijere njegovog novog filma "The Old Man And The Gun".



Čuveni 81-godišnji glumac otkrio je svoju odluku u intervjuu magazinu Entertejnment vikli, objavljenom danas, prenosi Rojters. "Nikad ne reci nikad, ali sam prilično siguran da je ovo kraj za mene što se tiče glume i da idem u penziju, jer ovo radim od svoje 21. godine", istakao je glumac. "Pomislio sam: "E, pa dosta je. I zašto ne bih završio karijeru nečim što je lijepo i pozitivno?", zaključio je. Redford, najpoznatiji po ulogama u filmovima Buč Kasidi i Sandans Kid, Veliki Getsbi, Moja Afrika, Svi predsjednikovi ljudi, Tri kondorova dana, Žaoka i mnogim drugim, u novom ostvarenju The Old Man And The Gun (Starac i pištolj) čija je premijera zakazana za septembar, igra stvaran lik – pljačkaša banaka Foresta Takera. Taker je 17 puta uhvaćen tokom pljačke ali je svaki put uspijevao da pobjegne iz zatvora! Legendarni Redford je karijeru započeo 1967. godine, uz Džejn Fondu u filmu Bosonogi u parku, a slavu je stekao u Žaoki i Svim predsjednikovim ljudima. Oskara za svoj rediteljski debi Obični ljudi je dobio 1980, dok ga je Akademija nagradila i za životno delo 2002. godine. Na pitanje da li će se povući i što se režiranja tiče, glumac je odgovorio: "To ćemo još da vidimo".