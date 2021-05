Robert De Niro će glumiti oca komičara Sebastiana Maniscalca u filmu "About My Father"

Robert De Niro će glumiti oca u Lionsgateovom filmu "About My Father" koji opisuje događaje iz života komičara Sebastiana Maniscalca.

Priča prati Sebastiana dok svom ocu, italijanskog porijekla koji se doselio u Ameriku i ima tradicionalna shvatanja, govori da će zaprositi svoju "liberalnu" djevojku. Salvo (De Niro) insistira na tome da provede vikend s njenim roditeljima kako bi ih bolje upoznao. Tada nastaje "sukob kultura" i opšti haos.

De Niro i Maniscalco, koji su s Austen Earl napisali scenarij za "About My Father", prethodno su zajedno radili na filmu "The Irishman" reditelja Martina Scorsesea. Režiju za "About My Father" će potpisati Laura Terruso (koja je radila na Netflixovom hit filmu "Work It"), a Andrew Miano će ga producirati. Judi Marmel će biti izvršna producentkinja.

De Niro takođe ponovo sarađuje sa Scorseseom na fimu "Killers of the Flower Moon" u kojem glumi i Leonardo DiCaprio. Radi i sa rediteljem Davidom O. Russellom na filmu "Canterbury Glass", a uloge su dobili i Margot Robbie, John David Washington, Christian Bale i brojne druge zvijezde Hollywooda.