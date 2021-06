Rijana krasi naslovnicu italijanskog izdanja magazina Vogue

Pjevačica Rihanna danas je objavila da se nalazi na novoj naslovnici italijanskog izdanja magazina Vogue. Odjevena je u prozirnu Maison Valentino haljinu i nosi štikle koje se vežu do bedara.

"Rihanna by Rihanna! Osmislila je vlastitu naslovnicu i fotografisala samu sebe. Na setu je bila i umjetnik i muza, redateljica i glavni lik. Eksperimentirala je sa tankom linijom koja postoji između dvije strane umjetnika", naveli su iz Voguea.

Rihanna se sada pridružila Madonni, odnosno njih dvije su jedine pjevačice koje su do sada uspjele postići "The Big Four".

Naime, obje su se pojavile na naslovnicama američkog, britanskog, francuskog i italijanskog Voguea.