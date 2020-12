Rasta planira da tuži državu Srbiju

Reper i bivši suprug Ane Nikolić Stefan Đurić Rasta, već nekoliko mjeseci se nalazi u zatvoru zbog navodne preprodaje narkotika.

Njegov advokat prenosi da Rasta smatra da je nezakonito 83 dana iza rešetaka, zbog čega razmatra pokretanje postupka.

- Ako se na kraju ispostavi da Stefan nije potpuno kriv, on će imati pravo na odštetu od države za svu materijalnu i nematerijalnu štetu koja mu je nanijeta. Moj klijent ima pravo na tužbu i naknadu štete, koja će mu biti isplaćena iz republičkog budžeta, a to znači iz naših džepova - rekao je Rastin advokat Uroš Milosavljević.

Advokat dodaje da u suprotnom, ako se dokaže da je kriv "nema pravo na odštetu, tako da sve zavisi od kazne koja će mu biti izrečena".

- On je potpuno nezakonito iza rešetaka. Nije mu mjesto tamo. Tužilaštvo tvrdi da on preprodaje drogu, a mi kažemo da je riječ o beznačajnoj količini narkotika koju je on koristio za sopstvene svrhe. Ne postoji nijedan dokaz da on preprodaje drogu, a oni ga zbog toga drže u pritvoru. Sjedi u ćeliji jer je poznata ličnost, sve da bi se poslala poruka ljudima da nema nedodirljivih. Nije Rasta jedina osoba koja konzumira travu, ali je sporno to što je javna ličnost rekao je Milosavljević za srbijanske medije.