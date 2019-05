Raskinuli Aleksandar Radojičić i Ceca Živojinović

Zbog sve češće razdvojenosti glumac i manekenka prekinuli su dugogodišnju vezu, ali su odlučili da ostanu u prijateljskim odnosima.



Popularni glumac Aleksandar Radojičić i manekenka Ceca Živojinović više nisu zajedno. Tačku na ljubav koja je počela 2016. stavili su prije mjesec i po dana.

Kako saznaje Blic, razlog za to su bila česta putovanja i daljina s obzirom na to da manekenka sve više vremena provodi u Americi zbog poslovnih obaveza, a Aleksandar sve manje može da putuje zbog glumačkih angažaman u Srbiji i u regionu.

"Aleksandar i Ceca su zaista bili zaljubljeni do ušiju, ali daljina je učinila svoje. Shvatili su da im u posljednje vrijeme ne ide i dogovorili su se da prekinu ljubavnu vezu. To se desilo prije mesec i po dana, ali još nisu rekli svim prijateljima", kaže izvor blizak paru.

Ono što je interesantno i nije baš uobičajeno kada su raskidi u pitanju, posebno oni sa javnim ličnostima, jeste da su ostali u dobrim odnosima, te da jedno drugo i dalje prate na Instagramu.

"Aleksandar i Ceca su imali lijepu vezu, pa je i raskid prošao bez velike pompe. Jednostavno, dogovorili su se da je najbolje da se raziđu i da budu prijatelji. Nisu konfliktne ličnosti i vjeruju da će im to poći za rukom", objašnjava izvor.

Aleksandar je ranije govorio da emotivne probleme prevazilazi uz razgovor.

"Što se tiče toga, da li je mene lako voljeti, samo ću reći da nisam lak. Ne posjećujem niti kafanu, niti psihijatra. Svaki emotivni problem pokušavam da prebrodim razgovorom, ali nakon toga psihijatar je potrebniji drugoj strani nego meni", pričao je ranije Radojičić.

On nije uvijek bio rječit kada je ljubav u pitanju, a za to je imao razlog.

"Naravno da promovišem ljubav u svakom smislu. Ljubav prema djetetu, ljubav prema prijatelju, prema djevojci. Ne stidim se tih stvari. Ali ne volim mnogo da pričam o svojoj vezi, jer onda tu dolazi mnogo pitanja: da li su još zajedno, kako im je u vezi i slično. To je nebitno. Te stvari su promjenljive, a onda skrećemo sa neke suštine", rekao je jednom prilikom glumac.

Inače, Aleksandar Radojičić ima kćerkicu Aju iz veze sa bivšom djevojkom.

A tokom veze sa Cecom govorio je da ne razmišlja o braku.

"Rekao sam da trenutno ne razmišljam o braku, ali ne i da se nikada više neću oženiti, to nije istina. Po rođenju djeteta shvatio sam svrhu života i da postoji nešto više što dvoje ljudi vezuje od papira potpisanog pred matičarem", pričao je glumac.

Aleksandar Radojičič radi punom parom. Osim briljante uloge u filmu "Balkanska međa" u kojem glumi sa Milošem Bikovićem, gledamo ga i u popularnoj seriji "Žigosani u reketu".

U toj seriji on glumi košarkaša, a snimanja su ponekad, kako je pričao – zahtjevna.

"Sve vrijeme sam snimao i scene koje se dešavaju oko košarke pa mi dodatni trening nije bio potreban. Čak sam imao i nekoliko povreda. Svaki dan smo snimali košarku po 10 sati. To je naporno, ali nekako, kada se baviš svojom ulogom, malo drugačije gledaš na to", kazao je on.

Ceca Živojinović, sa druge strane, radi u Americi, a prije nekoliko mjeseci preselila se u Los Anđeles gdje gradi uspješnu karijeru.