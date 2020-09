Radnik tvrdi: Strugar mi je rekao da smrdim

Petar Strugar prijavio je u četvrtak policiji da je fizički napadnut, prema njegovim tvrdnjama, od strane radnika na salašu u Jakovu, čiji je glumac zakupac.

Nakon Petrove izjave za Telegraf, oglasio se i radnik salaša i iznio svoju stranu priče sa tvrdnjom da nije bio u alkoholisanom stanju.

- Prvo, nisam bio u alkoholisanom stanju, kako Petar kaže, to nije istina. I ja mogu da kažem sad da je on bio pijan, mogu da kažem šta hoću, je l' to odmah znači da je stvarno taj neko pijan? - izjavio je Ivan G. za Blic.

- Ja sam njemu prišao i rekao mu da pokupi konjski izmet koji nikad ne čisti i nalazi se svuda. Nema smisla da tako izgleda salaš. On se uhvatio za prepone i rekao mi: "Hoću, sutra malo" - dodao je.

Tu smo ušli u prepirku, on je nosio kacigu... Rekao sam mu da mora da se čisti, a on mi je poručio: "Smrdiš!". Normalno, kad sam od pola 7 ujutru tu i radim. Desio se fizički kontakt, al' kako je nosio kacigu sigurno nije mogao da ima ikakvu povredu. Glumac je, pa voli da glumi. Policija je poslije umiješana, dao sam izjavu, dao je i on. Slijedi postupak - zaključio je.

Petar u svojoj izjavi tvrdi da je radnik bio u vidno alkoholisanom stanju, a u nastavku je glumčeva izjava.

- Krenuo sam kući iz konjičkog kluba Stremen koji držim. Zaustavio me je radnik salaša i, kada sam se zaustavio, čovjek u vidno alkoholisanom stanju me je udario. Prijavio sam slučaj policiji i to je dalje u njihovoj nadležnosti - izjavio je u četvrtak uveče za Telegraf.rs.

Kako smo saznali dan poslije incidenta, nakon što je Petra navodno udario radnik salaša pesnicom u glavu, moraće na operaciju pošto ima prelom nosa, kao i prelom orbite (očne šupljine), što mora da se reguliše hirurškim putem.

Do incidenta je došlo na salašu u Jakovu, gdje Strugar drži konjički klub Stremen i gdje svakodnevno odlazi zbog konja.