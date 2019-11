Rada Manojlović udarila policajca: Vikao je na mene, nije dao da pozovem advokata

Vijest o deportaciji Rade Manojlović iz Švajcarske u Srbiju odjeknula je kao bomba u medijima, a pjevačica je u posljednjem intervjuu otkrila dosad nepoznate detalje ove drame, o kojima je do sada ćutala.

– Meni su svi policajci rekli da sam sa ovim papirom mogla da uđem u državu. Oni su zakasnili za ono što je njima plaćeno, a na kraju sam ja ispala kriva. Naši policajci, kojima sam sve ispričala kad sam se vratila, su bili šokirani što se to dogodilo i rekli su mi da sam za tako sitan prekršaj mogla da prođem samo sa opomenom u najgorem slučaju – počela je priču Rada u Ekskluzivu.

– Gdje ti to nemaš pravo da pozoveš advokata? Pogotovo kog ja imam i koji ima punomoćje – dodala je Manojlovićeva, a zatim priznala da je švajcarski službenik bio izuzetno neprijatan prema njoj.

– On je na mene vikao. Imam i svjedoka. Ja sam mu rekla da moram da pozovem svog advokata, na šta mi je on rekao: “Ne možeš da zoveš advokata!”. Gdje to postoji? Pa, ako ubiješ čovjeka, pročitaju ti prava da možeš da se braniš ćutanjem, odnosno da ne moraš ništa da pričaš i potpisuješ dok ti ne dođe advokat.

– U jednom momentu mi je otimao telefon. Kako on smije to da radi?! Ja sam ga zbog toga pljusnula po ruci. Pomislila sam u sebi da mi samo još fali da me ovaj baksuz od čovjeka tuži za napad na službeno lice – zaključila je ona.