Provokativno izdanje: Starleta pokazala nage grudi

Las gente critica a quién se exhibe desnuda, pero también critica a la gente por cómo se viste, por sus kilos de más o kilos menos! Desde pequeña nos enseñaron a competir con la niña de la escuela, desde niña nos enseñaron a vestirnos para vernos mejor que la otra y jamás nos enseñaron a respetar la imagen y gustos de otra mujer, es lo que debemos enseñar a las niñas de hoy y los hombres el respeto a la mujer, porque muchos dicen de mi Madre no hables, la respetas! Pero a su esposa le sacan la cresta!

