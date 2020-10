Progonio Jelenu Rozgu: Podignuta optužnica protiv pohotnog gastarbajtera

Tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Dragana C. (53) i zatražilo od suda da prihvati njihov krivični nalog, a zbog uhođenja Jelene Rozga (43) koja je nepoznatog muškarca i prijavila.

Riječ je o državljaninu Hrvatske koji živi u Njemačkoj, a zbog nametljivog ponašanja prema Jeleni traži se da se Draganu C. odredi 6 mjeseci zatvora, uslovno dvije godine, piše Slobodna Dalmacija.

Kako stoji u optužnici, deset godina stariji muškarac tereti se da je od 13. avgusta 2019. godine do početka septembra 2020. godine, preko svog mejla i raznih profila na društvenoj mreži Instagram slao neprimjerene poruke na Rozgin mejl i Instagram.

U tim porukama navodno je insistirao da se njih dvoje moraju družiti, iskazujući joj veliku privrženost, a slao je i poruke u kojima je insinuirao da njih dvoje imaju ljubavnu vezu.

Takođe, otvoreno je govorio da želi sa njom da ima intimne odnose.

Pjevačica je nakon što je dobila ovako gnusne i nebulozne poruke, odbila svaku komunikaciju s njim. No, on je nastavio u "svom ritmu", slao joj je svoje fotografije i fotografije sebe kako vozi svoj "audi", a nudio joj je i da ide u određene splitske radnje u kojima je on ostavio poklone kupljene specijalno za nju.

Sredinom svgusta ove godine pojavio se na kućnim vratima popularne pjevačice, gdje je više puta zvonio u nadi da će mu otvoriti, a kako bi joj pokazao da je ozbiljan, fotografisao se ispred ulaza u njezinu zgradu, i to da se vidi njezino ime, a onda joj je te fotografije i poslao.

Nastavio je i u narednim danima da joj šalje bezbroj poruka u kojima je uporno naglašavao da želi sa njom imati blisku vezu i intimni kontakt.

Kad je krajem avgusta 2020. vidio da je ona na Instagramu objavila fotografiju sa Peristila, gdje je bila sa društvom, najavio joj je u porukama da će doći, što je i napravio, te joj se obratio. Užasnuta pjevačica odbila je da komunicira sa njim i tražila da je ostavi na miru i više ne uznemirava.

Sve je potom prijavila i policiji.

Pohotni gastarbajter na ispitivanju je kazao da je tačno sve što je pjevačica kazala, te da joj se prvi put obratio 2017. godine preko Fejsbuka.

Potvrdio je sve navode iz krivične prijave, rekavši joj da sad zna i vidi da pjevačica ne želi kontakt sa njim. Rekao je i da je očigledno imao pogrešan utisak, te da je spreman da prestane da se ponaša tako.

Ukoliko Opštinski sud prihvati krivični nalog ODO-a i ako se okrivljeni ne bude žalio na njega, tada će postati pravomoćna predložena uslovna kazna. Ako, pak, on bude prigovarao, tada će se ići u suđenje i u tom slučaju ODO traži da ga sud kazni s osam mjeseci zatvora, uslovno tri godine.

Inače, Jelenu je opsjedao i splitski poštar, zbog čega je potražila i pomoć policije. Dolazio joj je pred vrata splitskog stana, zvonio na interfon govoreći joj da je voli i da je samo njegova, zbog čega sva u strahu nije izlazila iz zgrade. U tom trenutku izvjesni poštar je imao 50 godina.

Podsjetimo, Rozga je, prilikom nedavnog boravka u Beogradu, rekla da su je uhodila dva čovjeka.

- Strašno... Nije jedan, dva su bila. Eh, da je jedan, dosadno bi bilo da je jedan. Nije mi bilo svejedno, ali sam imala društvo koje mi je pomagalo i dolazili su uveče kod mene, kada sam šetala sa Ringom (njen pas, prim. aut) - ispričala je, dodavši da se i dalje noću okreće iza sebe.