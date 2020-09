Priveden radnik koji je udario Strugara: Određeno mu zadržavanje, glumac ima teške povrede

Radniku na salašu čiji je zakupac Petar Strugar, Ivanu G. danas je po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova.

Povrede koje je nanio glumcu označene kao teške tjelesne povrede.

Strugar tek treba da ide na još jedan pregled kod ljekara nakon čega će se znati da li mora na operaciju. Ima povrede nosa i jagodične kosti, ali prema prvim saznanjima, navodno zasad nije potrebna hirurška intervencija.

Radnik je prethodno u izjavi brojnim medijima potvrdio da je nakon incidenta sa glumcem dao izjavu u policijskoj stanici.

- Tačno je da sam priveden, dao sam izjavu. Odmah nakon toga su me pustili. Uskoro idem ponovo, jer je u međuvremenu stigao ljekarski izvještaj o njegovim povredama - rekao je Ivan. - Samo sam ga zakačio po nosu, dijete od pet godina ne bih tako mogao da povrijedim.

Petar Strugar je incident na svom salašu odmah prijavio policiji, a morao je da ide i kod ljekara.

- Krenuo sam kući iz konjičkog kluba koji držim. Zaustavio me je radnik salaša i kada sam se zaustavio, misleći da će nešto da mi kaže, čovjek u vidno alkoholisanom stanju me je udario. Prijavio sam slučaj policiji i to je dalje u njihovoj nadležnosti - rekao je glumac.

(Kurir)