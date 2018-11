Prijovićka prekinula bolovanje, zapjevala sa Pejovićem VIDEO

❤❤ @aleksandra__official @aco_pejovic #aleksandrazivojinovic #aleksandraprijovic #starkarena #acopejovic #singer #song #koncert #ljubav #prelepa #serbia #serbiansinger #srbija #konzert #singer

A post shared by Aleksandra Zivojinovic (@aleksandra_zivojinovic_) on Nov 24, 2018 at 7:02am PST