Previše Fotošopa: Kako Kloi zaista izgleda

Prije nekoliko mjeseci je ova fotografija, koju je Kloi Kardašijan objavila na svom Instagram profilu, podigla mnogo prašine jer rijaliti zvijezda nije ličila na sebe.

Fanovi su je odmah prozvali za pretjerivanje sa fotošopom, a ona je sve vrijeme ćutala i objavljivala nove fotke, na kojima je nerijetko izgledala kao potpuno druga osoba.

Juče se pokazalo da su njeni pratioci bili u pravu.

Emitovana je epizoda emisije "Keeping Up With The Kardashians" snimljena na dan kad je Kloi opalila taj selfi, a na snimcima ne izgleda poput osobe na fotki.

Internet je bio preplavljen komentarima, od toga da Kloi promoviše nemoguće standardne ljepote, do toga da ionako bolje izgleda bez fotošopa.