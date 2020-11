Preplanula Anastasija u kupaćem s tankim tračicama

Mlada muzička zvijezda Anastasija Ražnatović spakovala je kofere i hladne dane u Beogradu zamijenila onim u Dubaiju.

Fotografija u kupaćem kostimu na kojoj Anastasija pozira na plaži izazvala je lavinu zanimljivih komentara na popularnoj mreži Instagram.

Jedna duhovita poruka glasi: "Pazi se da te Šeik ne zarobi", dok su mnogi konstatovali da je veoma atraktivna.

"Ova mala izgleda kao bomba" piše u samo jednom od više od 100 komentara koji je dobila za svega nekoliko minuta.

Pjevačica koja ima 22 godine može da se pohvali sjajnom linijom i fizičkim izgledom koji malo koga ostavlja ravnodušnim. Jednom prilikom je izjavila da ne stiže često da vježba, ali da misli da je genetika glavni "krivac" što izgleda dobro.

"Idem u teretanu kad mi vrijeme to dozvoli, međutim, kao što sam već i napomenula, često mi se dešava da mi na putu stoje obaveze. Slagala bih kada bih rekla da sam u teretani svaki dan, ali se trudim da to bude što češće. Realniji scenario je da će me neko od ukućana zateći u sobi kako vježbam", izjavila je jednom prilikom Ražnatovićevam piše Blic.