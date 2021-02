Preminuo scenarista "Simpsonovih": U 57. godini izgubio bitku sa koronom!

Njegov brat i jedan od tvoraca serije Leri Vilmor potvrdio je ovu vijest u potresnom saopštenju, objavljenom na društvenim mrežama.

"Moj dragi, dragi brat, Mark Edvard Vilmor, preminuo je prošle noći nakon borbe sa korona virusom i drugim zdravstvenim problemima koji su ga mučili mnogo godina. Moj brat je bio najljubazniji, najnježniji, najduhovitiji lav i anđeo kog sam ikada poznavao. Volim te, mali bato", napisao je Vilmor.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021