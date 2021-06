Preminuo Novica Zdravković

Pjevač Novica Zdravković, preminuo je u KBC Zvezdara.

On je skoro dvije decenije vodio bitku sa opakom bolešću - kancerom bešike.

Novica je prije tri i po godine saznao da je bolest uzela maha, te da je tumor postao zloćudan, zbog čega se povukao iz javnog života i svoj život predao u ruke doktora, kojima, kako je tada govorio, beskrajno vjerovao, a veliku podršku mu u najtežoj životnoj borbi pružila i supruga Jelena.

Pjevač je u intervjuu prije nekoliko godina, ispričao svoje iskustvo sa bolešću i ljekarima.

“Ja sam se predao doktorima načisto i idem da me liječe. Organizam je jedno čudo, to je čitava jedna galaksija puna svega i svačega i ono što okom ne možete da vidite, to vas pojede. Mozak određuje sve, ili to prihvatite ili vas nema. Ja sam isti i kad odem na operaciju i poslije operacije, kad se probudim iz narkoze. Tako da se ja sada osjećam kao da mi je slijepo crijevo operisano. Bolovi prođu, prestaneš da obraćaš pažnju na to, a ja najviše vjerujem svog mozgu”, istakao je Novica Zdravković prije nekoliko godina za Pink.rs.