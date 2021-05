Prebijena drugarica Tijane Ajfon: Plašim se šta će biti kad mu istekne zabrana prilaska

Drugarica Tijane Maksimović, alijas Tijana Ajfon, Sara Plavšić (19) brutalno je pretučena 9. maja. Fizički ju je napao, kako tvrdi, dečko, čiji identitet nije željela da otkrije javno, a sa kojim je bila pet mjeseci u vezi.

Kako navodi, incident se dogodio u subotu nakon što su se vratili iz kafane, kada je zadobila povrede po glavi i tijelu.

Sara je za Telegraf JETSET odlučila da ispriča šta se dogodilo.

- Provodili smo se, a sve je krenulo po zlu kad smo u pet ujutru krenuli kući iz provoda. Počeli smo da se svađamo u autu. Imali smo i ranije razmirice, ali nikad se nisu završavale ovako. Prebijena sam toliko da sam jedva gledala na oči i stajala na nogama. Tukao me nasred ulice, vukao me po betonu, lupao mi glavu o asfalt. Vrištala sam i kukala na sav glas. Nigde nikog nije bilo da mi pomogne. On je bio pod uticajem alkohola i ko zna čega sve, što je doprinelo da bude još agresivniji. Nije gledao gde me je udarao... Najviše su mi stradale oči i glava. Bilo je užasno, a i dalje me sve boli - rekla je Tijanina prijateljica.

Kako dalje navodi, nakon teške borbe da se izbavi, uspjela je da se spasi.

- Naišao je taksi. Utrčala sam u vozilo, a njemu nije bilo dovoljno što me je izmaltretirao, pa je kolima preprečio taksi i pred vozačem me je tukao. Ni vozač nije mogao da ga obuzda. Zalupio je vratima i pobegao, a taksista me dovezao do kuće. Odmah sam pozvala policiju. Kad su me organi reda videli u modricama, pozvali su Hitnu pomoć. Lekari su me pregledali i konstatovali ozbiljne povrede. Službena lica su sačinila zapisnik i on je priveden na saslušanje. Iako me je prebio, pušten je na slobodu, dobio je zabranu prilaska 48 sati - tvrdi Sara za Telegraf.

Sara navodi da momku koji ju je pretukao zabrana prilaska ističe u ponedjeljak, zbog čega strahuje za svoj život.

- Zabrana ističe u ponedeljak, a ja se plašim da izađem na ulicu. I dalje trpim nesnosne bolove. Ne mogu da spavam, konstantno sam pod stresom, pijem lekove za smirenje. Šaku lekova sam popila, jedva govorim. Angažovala sam advokata koji će da pokrene privatnu tužbu. Izgledam jezivo, natečeno i u bolovima, a od pre dva dana živim u strahu od njega. Ništa mu nisam uradila da se ovako ponese prema meni. Plašim se za svoj život, plašim se da će me ubiti - rekla je Sara.

Zdravstveno stanje joj je veoma loše, a kako kaže, od udaraca ima i oštećenje vida.

- Ko zna koliko puta ću morati da idem kod očnog lekara i pitanje je koliko mi je sada vid oštećen. U trenutku kad me je zverski udarao, gubila sam i svest, bilo mi je muka, ali od straha sam gledala kako da izvučem živu glavu da me ne ubije - zaključila je Sara.