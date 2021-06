Poznato kako zarađuje Bojana Rodić

Izabranica Mirka Šijana, Bojana Rodić već je u poodmakloj trudnoći. Iako mnogi misle da je odabirom sina pjevačice Goce Božinovske za partnera riješila svoje finansijsko pitanje, istina je drugačija.

Bojana je aktivna trudnica. Iako joj je stomak sad već jako veliki, ona se ponaša kao i prije. Ide u šetnje, sastaje se sa sestrama, ne propušta porodične proslave. Pa, eto, vidjeli ste je na prvom rođendanu sestrića Željka, kao čigra je – ispričao je izvor blizak Rodićevoj.

– Iako su pojedini zlonamjerno dočekali njenu vezu sa Mirkom i pričali da se “bogato udala”, iako njih dvoje nisu još uvijek u braku, svi koji je znaju poznato im je da ona nije iz te priče. Njihova porodica je oduvijek lijepo živjela i ništa nije falilo ni njoj niti njenim sestrama. One su odmalena vaspitavane da cijene svaki dinar, a ako prođete po Titelu svi će vam reći koliko su to vrijedne i radne djevojke. Uvijek su pomagale roditeljima, pa čak i kada su imale mnogo obaveza oko fakulteta. Čujem neke ljude da kažu kako su napirlitane i da izlaze. Pa, kakve to veze ima?! Koja mlada djevojka ne voli da se sredi i provede. Ali razlika je u tome što su one uvijek uznale da zasuču rukave i pomognu u svim poslovima, osim onim tipično “muškim”. Otkad je sa Mirkom, Bojana je isto tako znala uijek da dođe u Titel i pomogne roditeljima. Sad zbog trudnoće ne može, naravno, niko to i ne očekuje. Ipak, iako je Mirko dobrostojeći mladić, ona i sad voli da ima svoj dinar, pa je sklopila dogovor sa nekoliko brendova koje reklamira na društvenim mrežama. Nju prati 50-ak hiljada ljudi i novine stalno pišu o njoj, pa nije ni čudo što joj šalju toliko stvari za reklamu. Pritom je ona jako lijepa djevojka, pa je prate i klinke. Eto, ništa njoj ne fali sa Mirkom, ali kad od malih nogu navikneš na svoj dinar, onda se to nikad ne promijeni – zaključio je izvor Pulsonline.