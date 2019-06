Poznati muzičar pokušao izvršiti samoubistvo

Steven Adler, 54-godišnji bubnjar koji se proslavio svirajući u kultnom bendu Guns N' Roses, hitno je prebačen u bolnicu u Los Anđelesu nakon što je sam sebi, u predjelu stomaka, nanio rane nožem.

Kako javlja TMZ, Adler navodno nije životno ugrožen, a hitnu pomoć pozvala je osoba koja je bila sa Adlerom u njegovoj kući, gdje se incident i dogodio.

Adler je bio jedan od članova benda G'N'R, zajedno s pjevačem Axl Roseom, gitaristima Slashom i Izzyjem Stradlinom, te basistom Duffom McKaganom. Osamdesetih godina prošlog vijeka stvorili su neke od vječnih hitova kao što su Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine i Paradise City.

Ipak, Adler je iz benda izbačen početkom devedesetih, zbog ovisnosti o drogama, ali je bio uz njih kada su ušli u Dvoranu slavnih Rock and Rolla, sedam godina kasnije. Bubnjar je, navodno, sad trijezan i "čist". Sad svira s bendom Adler's Appetite, u kojem uz njega sviraju Constantine Maroulis, Carl Restivo i Michael Thomas.

Guns N’ Roses su ranije ove sedmice najavili da nastavlju Not in This Lifetime turneju, sa osam koncerata - turneju su počeli prije tri godine, a, iako Adler nije s njima na turneji, pojavio se kao gost nekoliko puta 2016. godine.

(Radio Sarajevo)