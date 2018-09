Poznati glumac ipak odustaje od penzije?

Američki glumac Robert Redford, koji je prije oko mjesec dana rekao da se uskoro povlači iz svijeta filmske glume, u petak je rekao da njegov odlazak u penziju ipak ostaje mala tajna.

Redford nije želio da odgovori na pitanje novinara poslije premijere filma "The Old Man and the Gun" da li mu je to ostvarenje posljednje.

"Neću da odgovorim na pitanje. Neka to ostane tajna", rekao je Redford uz osmjeh.

Čuveni glumac je početkom avgusta za časopis "Entertainment Weekly" rekao da se bliži kraju svoje glumačke karijere, osim u pozorištu.

"Nikad ne reci nikad, ali sam zaključio da je igranje u komedijama za mene završeno", rekao je tada glumac i dodao da će mu "The Old Man and the Gun" vjerovatno biti posljednji film.

Od kraja sedamdesetih rijetko je bio pred kamerama, gradeći karijeru reditelja.

Režirao je devet dugometražnih filmova, a za "Obične ljude" (Ordinary People) je 1981. dobio Oskara.

Nikada nije dobio Oskara za glumu, iako je imao više uloga u kultnim filmovima poput "Žaoke" (Sting), "Svi predsjednikovi ljudi" (All The Presidents Men), "Tri kondorova dana" (Three Days of Condor) i "Moja Afrika" (Out of Africa).

Počasnog Oskara za životno djelo je dobio 2002. godine.