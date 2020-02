Nekadašnja voditeljka britanskog rijalitija "Love Island", Kerolajn Flek, preminula je u 40. godini.

Pretpostavke su da je rijaliti zvijezda izvršila samoubistvo na Dan zaljubljenih, 14. februara, piše Mirror. Beživotno tijelo voditeljke pronađeno je u njenom domu, a porodica je odmah obaviještena.

Nagađanja o njenoj smrti počela su da kruže Tviterom, a vijest je rastužila njene fanove širom svijeta.

Kerolajn se nedavno vratila u Veliku Britaniju iz Los Anđelesa, gdje je boravila nakon hapšenja zbog napada na bivšeg dečka, 13 godina mlađeg Luisa.

Zbog ovog incidenta dobila je otkaz i prestala da bude voditeljka rijaliti programa "Love Island" koji ju je doveo do vrha popularnosti i vinuo među britanske slavne ličnosti.

Televizijsku karijeru započela je još 2001. godine kada se pojavila u televizijskom filmu "Is Harry on the Boat?". Imala je i druge uloge, ali tek nakon voditeljskog posla postala je velika zvijezda.

Radila je na brojnim šou programima, između ostalih i na britanskom projektu "Ja imam talenat" i "X Faktoru", ali "Love Island" donio joj je najveću slavu.

- Love Island je bio moj svijet punih pet godina. To je najbolji televizijski šou - napisala je u decembru i potvrdila da napušta šou.