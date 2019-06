Poznata pjevačica čeka bebu?

Šok zbog tajne udaje Rade Manojlović za Harisa Berkovića nije trajao dugo. Razlog brzinskog vjenčanja jeste Radina navodna trudnoća, koju oni zasad na sve načine pokušavaju sakriti.

"Rada se drugaricama žalila da je bole grudi i da joj se stalno spava. Kada su je pitale je li joj ciklus uredan, ona je rekla da baš i nije, ali da njoj često kasni, pa se zbog toga ne brine. Ali kada su krenule mučnine, posumnjala je na trudnoću", kaže izvor blizak pjevačici.

Umor koji osjeća ona je pravdala padom imuniteta.

"Ali ja sam joj rekla da posjeti ljekara ili da sama kupi test za trudnoću u apoteci i da za svaki slučaj provjeri da nije to razlog. Ona se na to nasmijala, rekla je da možda i jeste pošto se ona i Haris već duži period ne paze. Njoj je bilo neprijatno da ide u apoteku jer će je prepoznati, pa sam ja otišla umjesto nje i kupila test. Čekala je da Haris dođe kući i da onda uradi. Bio je pozitivan. On se oduševio, a nju je uhvatila panika. Istovremeno se raduje i plaši šta će s poslom jer ima mnogo zakazanih nastupa. Haris joj je rekao da ne brine, da će on raditi, a da ona što prije ode kod ljekara na pregled i da sluša njegove savjete".

Izvor za "Svet" odaje da su njih dvoje sve saopštili direktoru "Granda".

"Nakon vjenčanja sve su saopštili Saši Popoviću, koji je bio oduševljen ovim vijestima i od srca im čestitao. Naravno, pitao je šta će s poslom pošto je ona jedna od najplaćenijih pjevačica u "Grandu", ali ništa mi nije rekla. Rana je trudnoća, mjesec, i boji se da bilo šta planira da ne maleriše. Nije čudo što u narodu stoji da se o trudnoći ne priča dok ne prođu tri mjeseca. Haris hoće da se Rada odmara, a ona čeka da se njen ginekolog vrati sa odmora, pa da ode na pregled ultrazvukom. Tek kada joj on potvrdi trudnoću, odlučit će šta i kako", završava izvor.