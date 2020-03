Poznata novinarka otkrila da ima tumor na mozgu

Ona je u srijedu krenula na operaciju, a prije tog zahvata je na Tviteru objavila fotografiju iz svog bolničkog kreveta, zahvalivši bivšim i sadašnjim kolegama na podršci.

Brit je u utorak u Instagram videu objasnila kako je otkrila tumor u nastojanju da podigne svijest.

"Već šest mjeseci me boli glava, ali prolazila sam kroz vrlo stresnu situaciju na poslu" - rekla je Mekeni, i dodala:

"Pa sam pretpostavila da su migrene, povraćanje i mučnina povezane sa tim stresom."

I have brain surgery today. I’ll be out recovering but had to say THANK YOU to former bosses, colleagues & friends from ESPN. Class act people. To @fox5dc, Fox News colleagues & @FDRLST for support. To EVERYONE reading this. Your kindness & words provided strength. #Fight 💪🏼 pic.twitter.com/v5D7TRRrm8

— Britt McHenry (@BrittMcHenry) March 4, 2020