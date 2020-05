Potomak Živojina Mišića prešao u islam, nakon čega se Mustafe odrekla porodica

Njegov grub i hrapav glas bio je prepoznatljiv na "malim ekranima" i znak da na istim vjerovatno idu utakmice Bundeslige ili reprezentacije Bosne i Hercegovine koje je sa velikom strašću prenosio.

Pogađate, u pitanju je legendarni reagionalni komentator Marjan Mijajlović koji se četiri godine nije pojavljivao u javnosti. Sve donedavno, kada se iz Beograda nedavno javio uživo u emisiji sarajevske FACETV.

Podsjetimo, Mijajlović je prije četiri i po godine preživljavao teške dane, jer ga se porodica odrekla zbog toga što je prešao u islam. Tada je uzeo ime Mustafa, a nedugo poslije toga njegova majka i brat su se oglasili u medijima i rekli kako ne žele da čuju za njega.

Mijajlović trenutno živi u Beogradu gdje se stara upravo o bolesnoj majci i bratu i ne može da se bavi poslom u kom je najbolji, već se "snalazi" kako bi spasio porodicu.

Navodno je bio i u Švajcarskoj gdje je radio kao konobar, odakle se vratio krajem 2018. godine.

"Srbi kao i svi narodi imaju svoje mane i vrline"

Njegov glas i lik ponovo smo čuli prošlog mjeseca kada je za pomenutu FACETV komentarisao situaciju sa pandemijom korona virusa.

Javio se iz karantina, u jeku onog najdužeg policijskog časa, gdje je potvrdio da se nalazi u glavnom gradu Srbije.

- Lako je nama u kućama koji imamo verandu, dvorište, travu i pse. Evo ja sam iskoristio situaciju da pokosim komšinici travu, ali stavite se na mesto nekog ko živi na 14. spratu u 50 kvadrata i nema terasu. Narod diše na ulici, na livadama, na poljima...

- I tu se kreće narod bilo koje države. U ovom slučaju pričamo o narodu u Srbiji s obzirom na to da ja ovde živim. Ja sam nekoliko godina živio u Sarajevu i jako dobro sam upoznao Sarajevo. Da biste znali kako Sarajevo diše, treba da pitate ljude na Vratniku, Čaršiji, Hrasnom, Grbavici, Alipašinom... Da osjetite impuls dešavanja šta narod misli - rekao je Mijajlović u svom prvom obraćanju poslije duže vremena.

Napomenuo je Mijajlović, između ostalog, da je za narod trenutno najbitnije da konstantno uči i da se upoznaju.

- Prva objava u kuranu kaže - uči! Prema tome - uči! Sada dolazi na naplatu što se dovoljno ne čita i uči. Srbi su kao i sav narod na svijetu, imaju svoje mane i vrline. I Hrvati, Rusi, Bošnjaci, svi imaju mane i vrline. Ono što je srpska specifičnost jeste to da je uvijek podjela na tri tabora, a ne na dva. Još jednom ponavljam, govorim kao analitičar. Kao čovjek koji posmatra situaciju i nije tu ni na čijoj strani. Ono što mogu da kažem za kraj jeste da vjerujete sami sebi i da učite.

- Moraju se ljudi okrenuti sebi i svojim razmišljanjima. Izađite među narod, upoznajte se. Neka muslimani upoznaju hrišćane, neka hrišćani upoznaju muslimane.Neka jevreji upoznaju muslimane i obrnuto. U suprotnom ne može biti ničega. Učite, učite i učite. Mora se učiti, mora da imate mnogo znanja kako biste saznali št se dešava. I manite se više običnih stvari. I što kaže moja majka, veliki pozdrav za Bosnu i to je to - rekao je Mijajlović.

Porodica ga se javno odrekla: Imali ste Marjana, sada imate Mustafu, sutra može da bude Domagoj

Ipak, najveću prašinu je podigao sredinom 2016. godine kada je odlučio da pređe u islam. Otkrio je i zašto je to uradio.

- Išli smo Bazelom i šetali gradom kada sam vidio mesdžid (islamska bogomolja bez minareta prim. aut.). Prijatelju sam rekao da li postoji mogućnost da uđemo da pogledam kako izgleda iznutra, jer je izvana bio prelijep, nešto što nisam vidio do tada, neopisivo lijep. Ušli smo, nije bilo nikoga. Kada sam zakoračio prvi korak u mesdžid, osjetio sam kao da me nešto vuče prema minberu. Sjeo sam u prvi saf i pao na sedždu (poklon karakterističan u džamiji tokom molitve; prim. aut). Osjetio sam nešto što nisam nikad prije.

- Rekao sam mu: "Želim da budem musliman." On me čudno pogledao. Rekao sam mu moju želju, nakon čega sam primio islam, odmah poslije ikindija-namaza. Ime Mustafa znači izabran. To sam ja, na svim poljima bio sam biran i nisam se nikad nametao. Zbog toga sam odlučio da se zovem Mustafa - rekao je Mijajlović tada.

Potomak vojvode Mišića i Milana Toplice, majka ga se odrekla

Dodao je i da je njegova porodica bila protiv toga i nadao se da će se u međuvremenu ohladiti. I jesu, iako su u tom prvom momentu odlučili da ga se odreknu.

Oni su tada nazvali "radiosarajevo.ba" i poručili javnosti:

- Zovem se Olga Mijajlović, i do juče, dok nisam saznala sasvim slučajno, nisam mogla da vjerujem, jer sam se to jutro čula sa sinom koji je trenutno u Bazelu. U nekom je hotelu, gdje je otišao da radi dva-tri mjeseca, jer ovdje nije mogao da nađe posao.

- Nije ga nešto žučno ni tražio nakon očeve smrti. Upravo sam angažovala advokata. Marjanu će biti zabranjen pristup kući. Biće potpuno eliminisan iz ostavinske rasprave. On je, po majci, potomak vojvode Mišića, a po ocu Milana Toplice. Kad bih mogla sada, ove sekunde, svu bih utrobu iščupala noževima i prstima, da izbacim gde sam to dete držala. I od ovoga momenta Marjana Mijajlovića se odričem. Nije mi više sin. Ni po kom zakonu ga ne priznajem - rekla je njegova majka pre četiri i kusur godina.

Identično mišljenje dijelio je i brat Nebojša.

- Želim da se odreknem brata. Imali ste do juče Marjana, sada imate Mustafu, sutra može da bude Domagoj. Nadam se da ste shvatili poentu. Da budem iskren, nisam divlji čovjek kao Vojislav Šešelj. Veoma je podmuklo od mog bivšeg brata odreći se svoje vjere, živjeti u Bosni šest godina i lagati o mnogim stvarima, dok mu se otac raspadao.

Mijajlović tada nije želio da se oglašava poslije odluke porodice kako ne bi "dolivao ulje na vatru", ali je situacija, sudeći prema ovim izjavama iz aprila, očigledno normalizovana.