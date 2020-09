Poslije skandala Jadranka odlučila da batali pjevanje

Pjevačica Jadranka Barjaktarović koja je proteklog mjeseca napravila skandal jer je u Podgorici na skupu pjevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije" više nema posla i zatvorena su joj sva moguća vrata.

Jadranka je u veoma lošem finansijskom stanju, nije pjevala nekoliko mjeseci, pa je imala svega nekoliko tezgi i onda se desio skandal i sve je stalo. Iako je imala baš dosta zakazanih nastupa po Srbiji, sve su joj otkazali i sada može da pjeva samo u Crnoj Gori, ali i tamo je završena sezona, nema klubova, diskoteka. Nema ničega.

Ona je počela da moli menadžere i uticajne prijatelje iz Crne Gore da joj srijede nastupe po BiH. Bukvalno je govorila ovako: "Molim te, učini nešto, nema posla, razmišljam da se povučem totalno. Ubi me sve ovo, nisam u dobrom stanju. Osjećam da će mi i glas nestati od stresa", rekla je ona – navodi pjevačicin drug za Srpski telegraf, a onda nastavlja o njenim planovima ukoliko ne nađe tezge:

"Pokušali su da je ubace u BiH, ali ni to ne ide. Dosta vlasnika je srpskog porijekla i nisu hteli da čuju za nju, a i posjetioci klubova su srpske nacionalnosti, tako da ne bi išlo, niko neće da rizikuje. Niko neće da je dovede, pa da propadne zbog nje. Plakala je kad je čula da nema šanse da radi. Ona sad razvija plan da krene da radi nešto privatno, neki biznis. Butik joj je na pameti, to će da krene kad korona prestane. Uporedo sa tim će raditi veselja po Crnoj Gori, ali to nije ništa. Njena muzička karijera staje totalno jer nema kome da snima pjesme. Zna se da je sve pjesme snimala u Beogradu, a sad više ne dolazi tamo. Nije se ni čula sa saradnicima. Ima osjećaj da je oni ne žele i da je uzalud sve. I da snimi pjesmu, ko će da je sluša. Kome da je plasira?", prenosi Blic.