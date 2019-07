Porodična drama pjevačice: Bivši muž je izbacio golu na ulicu, pa prijetio da će je živu zakopati

Kristina Čanković, bivša pjevačica grupe "Luna" i bivša učesnica "Farme", nakon izlaska iz rijalitija otkrila je da je preživjela pravu porodičnu dramu.

Poslije završetka rijalitija, bivši muž joj nije dozvoljavao da viđa njihovog sina Luku. Pjevačica je od nevjenčanog supruga, kojeg je napustila 20 dana pred ulazak u rijaliti, trpjela i nasilje, zbog čega je protiv njega podnijela krivičnu prijavu.

- Prije ulaska na "Farmu" Kristina je mlađeg sina ostavila bivšem mužu. Međutim, nakon njenog izlaska iz rijalitija suprug joj ne dozvoljava viđati dijete, a kamoli ga uzeti kod sebe. Njihov posljednji susret bio je katastrofalan. Toliko su se posvađali da ju je on počupao za kosu, a ona ga udarila pesnicom. Tada joj je on žestoko uzvratio. Letjele su čaše, stolice, tanjiri, sva sreća da dijete tad nije bilo tu. Poslije toga muž je zabranio Kristini da priđe njegovoj kući - ispričao je izvor blizak pjevačici.

Pjevačica je angažovala advokata i podnijela krivičnu prijavu.

- Izbacivao ju je golu i bosu na ulicu usred noći. Zimi je znao zaključati je na terasi u spavaćici. Pošto je on pogrebnik, prijetio joj je da će da je živu sahrani. Maltretirao joj je sina Kristijana iz prvog braka. Kad dođe pijan iz grada, udarao ju je i bacao po podu. S njim je proživjela torturu pa je išla kod psihijatra - otkrio je izvor za "Kurir".

Pjevačica je potvrdila da je tužila bivšeg muža.

- Tačno je. Tužila sam bivšeg muža jer mi je oteo dijete. Sin me je željan, i ja sam njega. Sav novac koji sam dobila od učešća u rijalitiju daću na advokate. Prolazim kroz golgotu, plačem po cijeli dan i nije mi ni do čega. Svjesna sam da sam pogriješila što sam trpjela nasilje sve ove godine, ali to je bilo zbog toga što sam vjerovala da će se nešto promjeniti i da će se on dozvati pameti zbog djeteta. Moj sin iz prvog braka je mog drugog muža volio, a onda, kad se rodio Luka, nastao je toliki haos da tokom noći nismo smjeli otići u toalet da gospodina ne bismo probudili jer bi onda bio delirij u kući - prisjeća se Kristina.