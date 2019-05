Popularni pjevač se bori sa teškom psihičkom bolešću

Popularni crnogorski pjevač Bojan Tomović koji je nedavno otkrio da boluje od Bipolarnog poremećaja, teške psihičke bolesti, sada je u svom statusu na Fejsbuku objavio da se razvodi.

Da, tačno je, razveli smo se. Ima skoro mjesec dana – počeo je svoj status pjevač Bojan Tomović navodeći da to mora da napiše zbog zajedničkih prijatelja, poznanika i rodbine jer mu je mrsko da objašnjava razloge.

"Kad je krenula da pakuje svoje stvari, po prvi put je nisam sprečavao u tome, naprotiv, pomogao sam joj da se spakuje i iskreno joj poželio sreću kad je napustala stan. Spasila se, psihički se spasila, jer je sa mnom teško živjeti", navodi Bojan Tomović.

On je istakao da nikada nije bio agresivan prema njoj, ali posljedice njegove bolesti su, objašnjava, bile očigledne.

"Psihičko “maltretiranje” je, kažu, u rangu sa fizičkim, ako ne i gore. Moje stalne teške depresije i ničim izazvane euforije podjednako su iscrpjele i nju, i da je ostala sa mnom i ona bi ubrzo završila na antidepresivima, zato sam i osjetio neko čudno olakšanje kad je napustila naš dom, jer sam siguran da sam i ja napokon učinio dobro djelo, iako to možda sada tako ne izgleda. To je jedno pošteno, neiskvareno stvorenje, velikog srca i dobre duše, iz dobre, domaćinske kuće i zaslužila je da bude srećna, da ima potomstvo, kad se već nama nije dalo, jednostavno, zaslužila je normalan život, a ne skoro svakodnevne stresove zbog mene koji su je u posljednje vrijeme redovno dovodili do suza. Nisam više mogao da gledam kako pati i kamo sreće da sam ranije mogao da presječem i pustim je da ode, ali ipak je to 13 i po godina braka i ljubav i prijateljstvo i navika", navodi on.

Bojan je istakao da mu antidepresivi pomažu da se “drži” i da ga tješi to što vjeruje da će njegova bivša žena biti srećnija bez njega i da će se ostvariti kao majka jer je to, navodi, “dugo željela”.

– A prije sam sve mislio da kad bih je vidio sa nekim drugim, da bi im poželio sve najgore i tom nekom tipu razbio nos, ali sada zaista ne – iskren je Bojan Tomović.

On je sa ženom, ne krije, prošao zaista sve od jeseni 2005. do proljeća 2019. Proputovali su pola svijeta od Amerike do Albanije, dodaje on, uživali u putovanjima, muzici, šetnjama, kafi…

– Njoj sam posvetio svoje najljepše pjesme “Jela”, “Sunce i more”, “Pokucala sreća na vrata”, “Kockice”… Poštovala je moje roditelje, cijelu familiju, iako nije baš lako biti “crnogorska snaha”, ali ona je prihvatila sve naše običaje i svi su je voljeli.

Dok mi se stanje nije pogoršalo, htjeli smo i djecu i to petoro, a odabrali smo i imena: Šćepan, Blažo, Mijat, Đukan i Ksenija.

Od nje sam učio da budem bolji čovjek, ali izgleda da mi učenje baš i ne ide od ruke. Prvih desetak godina stvarno nam je bilo lijepo, ali posljednjih nekoliko moja mračna strana, moj Bipolar, učinio je svoje i bukvalno smo iz bajke sa početka filma, završili kao psiho triler – kaže Bojan.

On je istakao i da se njegova bivša plašila da će je ubiti.

"Rekla mi je prošle godine da je sa mnom iz sažaljenja, jer je mislila da bi se ja u afektu ubio kad bi me ona ostavila. E pa naprotiv, ubio bih se da je ostala sa mnom, jer bi sebe smatrao manipulatorom i lošim čovjekom koji manipuliše svojom bolešću i maltene na silu drži nekoga kraj sebe gledajući kako propada i tone do samog dna sa kamenom oko vrata tj. sa mnom. E pa ne, zato sam i uporan sa razvodom jer je tako najpoštenije i najbolje, posebno za nju. I ono glavno, da je ne bi neko osuđivao, onaj fazon tipa “Vidi, ostavila ga sad kad mu najviše treba”, ne, to nije istina, razvod je bio više moja inicijativa da bi zaštitio od sebe ženu koju volim,a ja sam “zvanično bipolaran” već sedam godina, tako da je ona i te kako bila uz mene, posebno u najtežim periodima", navodi Bojan Tomović i dodaje:

"Prošla je sa mnom i moje probleme sa alkoholom i druge loše navike, zbog nje sam prestao da pijem. Bila je uz mene i kad sam se samopovređivao nakon smrti moga Taja, išla sa mnom po bolnicama, na kontrole, bila je uz mene i kada sam se smijao k'o blesav i kada sam danima, ubijen u pojam blejao u jednu tačku i hvala joj na tome, zapravo hvala joj na svemu".

Na kraju pisma, Bojan Tomović je imao i više nego jasnu poruku za tazbinu:

"Popu***e mi. Ovo se ne odnosi na roditelje i brata moje bivše žene koji su dobri i časni ljudi. Poruka je za tetke, strica, strine, sestre, braću i ostale fu*are koji su joj još od početka braka 2005. punili glavu pričama kako smo mi pjevači najveći ku*vari, šta cu joj ja, kako će da slave kad se budemo razišli, e pa eto im sad nek slave i uživaju bez “poremećenog zeta” završio je svoje potresno pismo pjevač.