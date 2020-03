Ponovo "provocira": Skinula se Olja Crnogorac

Juče kad sam bila “mlada” ,ukus zivota je bio sladak, gledala sam ga kao glupu igru ...hiljadu snova sam sanjala , neverovatne stvari planirala , mnogo pesama je čekalo da bude otpevano , i toliko bola moje oči nisu videle ,a sad jedino sto vidim je kako godine brzo lete ,i žal sto nisam bila više svesna svega lepog sto mi je život svakodnevno pružao ... vodim bitku sa vremenom i nikad nisam prestala da se pitam o čemu je ovaj život ustvari ... Sada naročito #stayhome #stayhealthy

A post shared by olja crnogorac (@montenegrina_o) on Mar 26, 2020 at 10:10am PDT