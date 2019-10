Policija u Beču prekinula snimanje spota Goge Sekulić

Pjevačica Goga Sekulić nakon rođenja sina vraća se na muzičku scenu jača nego ikad.



Potvrda tome je da je folkerka promijenila cijeli tim i angažovala da joj pjesmu "Korleone" urade trenutno popularni Jala Brat i Buba Koreli!

Spot je sniman na jednoj elitnoj lokaciji u Austriji, gdje je nastao opšti haos, nakon čega je pjevačica mogla da bude i uhapšena.

Naime, zbog buke, jedan od komšija pozvao je nadležne organe, koji su došli na lice mjesta, a problem je zapravo nastao kada je, prema saznanjima portala Story.rs, ustanovljeno da Gogin tim nije prijavio snimanje, niti je tražio dozvolu za isto. Budući da Gogini saradnici nisu ispoštovali austrijski zakon, malo je falilo da ona završi u policijskoj stanici. Međutim, zahvaljujući harizmi i šarmu Goga je uspjela da izgladi situaciju, pa su se policajci nakon incidenta čak i fotografisali i proćaskali sa njom.

Sekulićeva nije željela da komentariše ovu neprijatnu situaciju, već se dotakla samo svoje karijere.

"Jako se radujem povratku na scenu i radu sa potpuno novom ekipom koja je najača na ovim prostorima Bubom i Jalom! Spot sam snimala proteklog vikenda u Beču sa jednom inostranom ekipom, koja radi za čuvenog repera Raf Kamora koji me je takođe podržao u ovoj priči. Napravili smo jednu neobičnu i do sada neviđenu priču! No, da ne pričam puno, publika će za desetak dana videti jednu potpuno novu Gogu! Iza celog projekta stala je producent Biljana Savić", navela je Goga, piše Story.rs.