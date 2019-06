Pokrenuta peticija: 70.000 ljudi traži da njega proglase osobom 2019. godine

Kijanu Rivs već je neko vrijeme jedna od najomiljenijih holivudskih zvijezda, a to obožavanje slavnog glumca otišlo je toliko daleko da je više od 70 hiljada ljudi potpisalo peticiju da ga magazin Time proglasi osobom godine.

Na stranici change.org pojavila se peticija u čijem opisu stoji: "Rijanu je najbolja osoba koja postoji, proglasite ga osobom godine! Kijanu je potajno donirao milione dječjim bolnicama i drugim humanitarnim udruženjima, učinio je nevjerojatne stvari za ljude i ništa nije tražio zauzvrat."

Cilj je prikupiti 150 hiljada potpisa, a ako se i vi slažete s inicijativom svoj glas možete dati ovdje.

"On to zaslužuje", komentarisali su potpisnici peticije u komentarima.

Inače, Time svake godine proglašava osobu godine, a prošle je godine tu titulu odnio ubijeni saudijski novinar Kašogi te uz njega još troje novinara koje je Time proglasio "predstavnicima borbe bezbroj drugih širom svijeta". Novinare su zajednički nazvali "The Guardians".

Društvenim mrežama se u posljednje vrijeme često šire nevjerojatne priče o tome kako se slavni glumac ponaša prema svojim obožavateljima. Tako se nedavno proširila priča kako je Kijanu Rivs jednom prilikom kupio sladoled samo da bi dobio račun na koji se potpisao kako bi dao svoj autogram jednom 16-godišnjaku.

Nedavno se saznalo i da već godinama u tajnosti donira novac dječjim bolnicama.

Kijanu donedavno nije ni znao da ga internet toliko obožava, to je saznao tek na premijeri filma "Toy Story 4". Novinarka Peoplea pitala ga je kako se osjeća zbog toga što je dobio titulu "dečka interneta". "Što?" upitao je zbunjeno Rivs, a ona mu je objasnila da je simpatičan i drag svima na internetu.

On je na to sramežljivo pognuo glavu pa rekao: "Uf, pa to je ludo...", te zaključio da je "pozitiva super".