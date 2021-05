Pogledajte snimak sa generalne probe, "Hurricane" spremne da naprave spektakl

Vatrene članice grupe "Hurricane" će večeras nastupati pod rednim brojem 9. u drugoj polufinalnoj večeri Evrovizije sa pjesmom "Loco Loco".

Cijela Srbija je svim srcem uz djevojke, svi navijaju za njih. Njihova pozitivna energija osvaja planetu, a to će dokazati i večeras kada uživo u programu nastupe sa vrtoglavim scenskim nastupom i još boljim vokalnim sposobnostima.

Ovako su Sanja, Ksenija i Ivana napravile pometnju na jednoj od proba pred prestojeći nastup u Roterdamu i zapalile sve.

- Treme nema. Možda malo pozitivne, ali to je ono što nam dodatno daje energiju da budemo još bolje. Drago nam je da se ljudima svidjelo to što su mogli da vide, nadamo se da će reakcije biti još bolje kada svi vidite cijeli nastup večeras. Cijela delegacija Srbije gledala je prvo polufinale iz našeg hotela na RTS Planeti na velikom video bimu, navijali i interno pogađali ko ulazi u finale. Sviđaju nam se sve pjesme, ova godina je jaka i zaista je teško izdvojiti samo jednu. Tu su Italija, Hrvatska, Azerbejdžan, Finska, Švajcarska ali i mnogo drugih pjesama koje rado slušamo u areni dok se spremamo za naš nastup. Nismo uspjele da vidimo nastup Francuske niti da je upoznamo, ali nadamo se da će to biti moguće ako prođemo u finale. Podrška naših ljudi može da bude samo motivacija. Jedva čekamo da izađemo na scenu i pokažemo vam na čemu smo svih ovih mjeseci radili, kako mi, tako i cijeli ovogodišnji tim Srbije. Marija je sjajna, njen dolazak dodatno nam je uljepšao dane u Roterdamu. Podrška od naše jedine evrovizijske pobjednice neizmjerno znači i hvala joj na tome. Nadamo se da ćemo ući u finale, a tamo ćemo dati sve od sebe da budemo maksimalno dobre - oglasile su se članice grupe za srbijanske medije.

