Pogledajte kako JK izgleda bez fotošopa

Jelena Karleuša izgleda fantastično, s besprekornim mejkapom, savršeno zategnutim tijelom, vitkom linijom, podignutom guzom i pločicama na stomaku, ali samo na svom Instagram nalogu.

Sasvim druga priča je kada pjevačicu sretnete uživo, kada nema filtere i Fotošop. Tada Jelena izgleda sasvim projsečno. U to su se uvjerili i srpski turisti koji su nedavno ljetovali na istom mjestu na kom i Karleuša, pa su imali prilike da je vide, ali i slikaju kradom.

JK se vozila autićem ka plaži kada ju je uslikao jedan prolaznik, a na toj fotografiji u prvom planu je višak kilograma, stomačić koji se preliva, ali i ne tako savršena zadnjica!

Ta fotka ubrzo je postala hit na društvenim mrežama, pa su malu od velikog skandala razapeli zbog toga što je prethodnih dana objavljivala na desetine svojih slika na kojima je izgledala besprjekorno. Zamjerali su joj to što svoj fizički izgled predstavlja toliko savršenim, što u stvari nije realno. Na sve to, ona je prije nekoliko dana objavila svoj selfi, ispod kojeg je napisala komentar u kojem optužuje medije da je omalovažavaju i optužuju da obrađuje slike u Fotošopu.

"Domaći mediji su se oduvjek utrkivali ko će me više uvrijediti na osnovu mog fizičkog izgleda, nazivajući me debelom, fotošopiranom, udarajući me kao ženu na najniži mogući način (tekstove po pravilu pišu žene). Nikada nisu razmišljali kako njihova lična mržnja prema meni utiče na njihove čitateljke, kakvu poruku šalju ženama, a pogotovo djevojčicama! Ponižavanje i sajber zlostavljanje žena u domaćim medijima / socijanim mrežama takođe mora da bude tema i pojava protiv koje moramo svi da se borimo!" napisala je Jelena ispod jedne svoje obrađene fotke.

Važno je napomenuti da nijedan medij nikada nije nazvao Karleušu "debelom", već je ona to sama govorila za sebe. Podsjetimo se jedne njene izjave koju je dala u martu 2018. godine za Kurir.

"Mogu da jedem šta god hoću zato što sam debela. Hvala vam na komplimentu, ali ja sam deblja nego ikad," rekla je Karleuša, koja je samo nedelju dana kasnije za sebe izjavila da izgleda kao "prasica" dok je sjedila u studiju pored Jovane Joksimović.

Takođe, i kada je neko kritikovao JK zbog fotografija i njenog izgleda, svrha nikada nije bila da se ona omalovaži, već da se čitateljkama, a posebno djevojčicama, objasni da je nepotrebno obrađivati fotografije i praviti od sebe nešto što zapravo niste, kao što to godinama radi Jelena Karleuša.