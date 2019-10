Pogledajte kako je Anastasija Ražnatović izgledala u školskim danima

Iako je, u posljednjih nekoliko godina, njen život pod lupom javnosti, o dobrom dijelu odrastanja Anastasije Ražnatović se ne zna takoreći ništa.



Njena majka, folk diva Svetlana Ceca Ražnatović, je u više navrata istakla kako je dala sve od sebe da djecu skloni od medija, svjesna činjenice da oni nisu birali da budu dio šou-biznisa, te su zbog toga Veljko i Anastasija dio obrazovanja stekli van Srbije, na Kipru.

S obzirom na to da društvene mreže u to doba nisu uhvatile toliki zamah kao sada, Cecina nasljednica se podsjetila snimka koji je u to doba podijelila sa prijateljima.

Na njemu je moguće vidjeti vlasnicu hita "Rane" tokom opuštenog razgovora sa prijateljima, a njeni pratioci su sa oduševljenjem dočekali ovaj video zapis iz 2011. godine.

"Objavljuj više ovakvih snimaka!", poručili su, između ostalog, Ražnatovićevoj pratioci, dodajući da je oduvijek bila slika i prilika svoje majke.