Pjevačicu uslikali sa "misterioznim momkom", on ima muža

Naime, britansku pjevačicu Adel uslikali su fotografi u Hajd parku kako se drži za ruke sa "misterioznim muškarcem". Onda se ispostavilo da Adel bila u društvu Pola Drajtona, koji je u braku sa slavnim komičarem Alanom Karom.

Njih troje su prijatelji i to veoma bliski, a čak su se Alan i Pol vjenčali u kući slavne pjevačice u Los Anđelesu.

.@Adele at @celinedion’s headlining show for British Summer Time festival @ Hyde Park in London, UK! Thanks to Ashly from celine_dion_life on IG for letting me know 🤗😍 #BSTHydePark #CelineDion #Adele pic.twitter.com/xX4eRaDb2m

— kerry. (@kerche) July 5, 2019