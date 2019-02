Pjevačica progovorila o teškom periodu koji je iza nje

Pop pjevačica Emina Jahović ubrzo nakon razvoda od turske muzičke zvijezde Mustafe Sandala uplovila je u romansu sa turskim milijarderom Sadetinom Saranom. Iako je bila srećna pored njega, vrlo brzo su prekinuli tu ljubavnu priču, pa su je nedavno obnovili.



Iako je srpska javnost mislila da je u njihovoj obnovljenoj vezi sve u redu, ona za Scenu otkriva da pomirenje ipak nije urodilo plodom i otkriva razloge raskida.

"Te veze poslije braka obično budu kratke, tako su mi rekli. Ja to nisam znala, prvi put mi se to desilo. Imali smo različite poglede na svijet. Ja sam morala da nastavim da se bavim svojom karijerom i svojim životom", kaže Emina i otkriva kako se osjeća nakon raskida: "Uopšte nisam tužna nakon raskida, dobro se osjećam. Lijepo mi je, nastupam, jedva čekam da se družim sa svojom publikom".

Emina je nedavno objavila novu pesmu, "Vukovi", koja nosi tešku emociju, baš kao i spot. Pejvačica je sama pisala tekst za ovu numeru i priznala da je u privatnom životu pronašla inspiraciju za stihove na koje niko ne ostaje ravnodušan.

"Inspirisao me je moj razvod koji sam preživjela 2018. godine. Tada sam je i napisala. To je jedna teška pjesma, emocija sa kojom sam se ja izborila, sad sam na svojim nogama, ali nije bilo lako", priznaje lijepa Novopazarka.

U novom spotu gledaoci su u prilici da vide kako Eminin partner na nju viče i psihički je maltertira, ali ona kaže da to nije doživjela privatno.

"Nije me nijedan partner psihički maltretirao, ali smo morali slikovito da prikažemo tekst pjesme. To je spot, film, to je gluma. Nisam se ja baš tako osjećala, ali moralo je u spotu sve da bude prenaglašeno da bi se dočarala emocija koju nosi pjesma", objašnjava pjevačica.

Na pitanje da li se njenom bivšem suprugu dopada njena nova pjesma odgovara: "Nisam u posljednje vrijeme u kontaktu sa Mustafom".

"Zbog djece uglavnom komuniciramo, o karijeri mojoj i ne baš", kaže Emina, kojoj je nekada Mustafa bio glavni savjetodavac i kritičar, ali se to očigledno promijenilo.

"U dobrim smo odnosima, zbog djece smo u kontaktu".

Popularna pjevačica pored muzičke karijere vrijedno radi i na privatnom biznisu, a uskoro planira da pokrene liniju šminke.

"Lijepo prolazi moj parfem. Radimo i na šminki, biće tu mnogo lijepih iznenađenja", priča pjevačica, piše Blic.