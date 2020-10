Pjevačica otvorila dušu: "Imam 28 godina, ne stidim se, nevina sam"

Pjevačica Eli Bruk svoju karijeru izgradila je kao članica benda "Fifth Harmony", a sada je u iskrenom intervjuu priznala da je u 28. godini još uvijek djevica i navela da će do braka ostati tako.

Zaista sam srećna što sam to mogla da podijelim sa svojim obožavateljima i čitateljima te im pokazati odluku koju sam donijela, a oni to neka prihvate kako god žele, kaže ona i dodaje da je zbog toga nailazila na brojne osude pojedinaca.

– Bilo je trenutaka kada bi me ljudi ismijavali ili mi ne bi vjerovali, ali ja to jednostavno moram imati u svom srcu, znati svoju istinu i samo pustiti da bude tako kako jeste. Nevjerovatan je osjećaj kad vidiš da neko to poštuje. Nikad nisam osjetila nikakav pritisak – ispričala je Eli.

Bivši momci nisu joj stvarali pritisak i poštovali su njenu odluku. Ipak, na poslu je postala žrtva pravog ismijavanja.