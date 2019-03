Pjevačica otkrila šta joj je Šaban rekao nekoliko sati prije nego što je izgubio život

Mlada pjevačica Tea Tairović imala je priliku da u više navrata sarađuje s čuvenim Šabanom Šaulićem, a sada se prisjetila anegdota tokom druženja s njim.

Tea Tairović je nastupala sa Šabanom Šaulićem večer prije nego što je legendarnu pjevač izgubio život u Njemačkoj.

"Sjedila sam pored njega i Mirsada, bukvalno smo jeli iz istog tanjira. Nešto smo jeli pred svirku i pitala sam ga zašto ne pjeva neke druge pjesme koje ja volim, recimo "Gordana", "Mihajlo" i tako nešto. On mi je pričao kako je on to pjevao ranije, rekao mi je koji je repertoar imao ranije. Tako neki običan raspored smo imali", prisjetila se Tea.

"Ima jedna anegdota. On se nije mnogo miješao u aranžman. Tekst je išao "Ti si nova u ovom gradu, svi bi htjeli da te ukradu" i on kaže: "Kako, bre, nova, svi je znaju" i onda je izmijenio tekst. Toga se uvijek sjetim", prisjetila se pjevačica.