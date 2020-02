Pjevačica otkrila na šta je sve spremna zbog kćerki

Pop zvijezda priznaje da je od žene koja ne zna da koristi društvene mreže postala pravi znalac kada je riječ o modernoj tehnologiji, a sve zbog kćerke Hane.

Ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović (13) nedavno je priznala da je majka uhodi i provjerava šta se u njenom životu dešava. Ipak, kako pjevačica doskoro nije znala kako funkcionišu društvene mreže, ipak je došlo do preokreta.

"Napredujem, kao i tehnologija. Ne postoji ništa što se ne može naučiti. Tako i ja. Do prije nekoliko godina nisam znala da upalim kompjuter, sada mogu da stanem u red sa hakerima. Imala sam potrebe", kaže iskreno Nataša.

Osim što je mama sa punim radnim vremenom, ima nastupe, sva energija i razmišljanja posljednjih mjeseci vezani su za spektakl koji će se dogoditi 14. februara u Štark areni. Nataša otkriva da ni nakon koncerta neće uspjeti da se odmori, ali se i te kako raduje što će publici moći da predstavi sve na čemu je mjesecima radila.

"Nasmijana sam jer mi je baš lijepa energija. Ipak, tačno je da mi fali sna. Malo sam i umorna. Osjećam da imam tu energiju, a tačno sam se natempirala da poslije 14. februara idem u banju. Ipak, kada sam vidjela svoj spisak gostovanja poslije koncerta, čini mi se da neću imati čak ni produženi vikend da se odmorim. Dan, dva mi je dovoljno da se regenerišem. Ovo je sve proces koji traje već nekoliko mjeseci i bukvalno nismo imali dan pauze. Pored svega sam sve vrijeme nastupala, baš mi je naporno, a od ponedjeljka ulazimo u veoma iscrpljujuće pripreme", dodaje Bekvalčeva.

Osim što vrijedno trenira u teretani kako bi održala kondiciju, pjevačica je i na specijalnom režimu ishrane.

"Da, već pet mjeseci sam na specijalnom režimu ishrane. Ne na skidanju kilograma, već da imam dovoljno energije, a da se ne gojim. Nije preporučljivo da jedem slatkiše, odnosno te proste šećere. Ovi drugi su dozvoljeni", smije se Nataša.

Uprkos tome što je ispunjena na gotovo svim poljima, ne postoji muškarac koji joj je ukrao srce. Ipak i bez ljubavi prema suprotnom polu, Nataša je i te kako srećna.

"Tokom ovih nekoliko mjeseci priprema imala sam toliko neke ljubavne dane sa ljudima, bukvalno ti se plače kada vidiš koliko je lijepa ta razmjena energije, talenata i stvarno imaš osjećaj u stomaku kao da sam zaljubljena. Srećna sam. Zašto sam sada srećna? Zato što sam okružena ljudima koji slično razmišljaju. To te učini kao da si među svojima", kaže Nata.

Bina veća od evrovizijske

Čitav tim je zajedno sa Natašom spremio spektakl koji još nije viđen. Bina će biti duža, šira i viša čak i od evrovizijske, a masivni elementi poput led ekrana, zvučnika i čitave opreme doprinose još boljem utisku. Koncert će biti podijeljen u četiri dijela, a ekipa na bini će promijeniti tačno 100 kostima. Zajedno sa njom na bini će biti 20 plesača u svakom trenutku.

"Toliko je interesantan koncert i toliko ima scenskih pokreta, da to ne može da se izbroji. Velika je bina i ona zahtijeva tu grandioznost u tehnici i ostalo. Pokušala sam da napravim balans između toga da koncert ne izgubi dušu i toga da bude stvarno muzički scenski spektakl. To je gromada od scene, koja ne trpi kabaretsku atmosferu i svedenost. Vukla sam sve vrijeme na svoju stranu i uspjela da iščupam do te mjere da će se u nekom momentu na koncertu pomisliti da me je sve pojelo. Mada, mislim da je najmoćnija energija i to je najveća sila. Iako sam mala, mogu dovoljno da isijam", priznala je Nata.