Pjevačica otkrila: Dvije minute su me dijelile od smrti

Pjevačica Zorica Marković je oduvijek bila veseljak, boem, žena koja voli kafanu, ali i veliki radoholik. Sve to uticalo je na njeno zdravstveno stanje, pa je krajem 2007. godine doživjela težak infarkt.

Morala je hitno na operaciju, kako bi joj ljekari ugradili bajpas. Odlučila je da prekine karijeru i posveti se nekim dugim stvarima, zbog čega su mnogi komentarisali da je propala.

"Pa nije lako, muzika je moj život. To je bio jedini san koji sam ostvarila. Malo je genetika doprinijela, malo taj ludački rad. Prosto sam se preforsirala, malo su me i ljekari ispustili, ali dobro. Desilo se to što se desilo, dva minuta me je dijelilo do konačne smrti i to baš na svadbi u Požarevcu, ali ja kažem da nema smrti bez suđenog dana. Da sam ja živjela tako kao što pričaju zle duše, meni sigurno Bog ne bi dao još jednu šansu", kaže Zorica i objašnjava zbog čega je odlučila da se povuče sa estrade.

"Ja sam se povukla sa estrade, pod broj jedan, zato što mi se slučajno desilo ugostiteljstvo, iako nisam imala namjeru to je nekako tada krenulo, čak i bolje nego što sam u nekoliko godina unazad zarađivala od pjevanja. Već su počeli neki drugi pravci i stilovi u muzici, ali ja, prosto, nisam to", kaže Zorica, piše Blic.