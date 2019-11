Pjevačica mora slikaru da plati naknadu: Severina je ukrala moje radove!

Severina Kojić na svom albumu “Zdravo Marijo” iz 2008. godine neovlašćeno je koristila motive slikara Mije Kovačića, zbog čega sada mora da mu plati odštetu zbog povrede autorskih prava.

U Zagrebu je donijeta presuda Opštinskog građanskog suda prema kojoj slikaru Miji Kovačiću (84), Severina Kojić (47), izdavačka kuća Dallas Records i firma Motivo d.o.o. treba da isplate odštetu u iznosu od 26.089 kuna s kamatama zbog povrede autorskih prava, piše hrvatski Jutarnji List.

Riječ je o omotu Severininog albuma “Zdravo Marijo” na kom se dio Mijinog slikarskog opusa, motivi iz radova “Seoski ples” i “Glavica kupusa” koriste bez odobrenja autora.

– Da me Severina pitala, ja bih joj dao prava. Ali nije. I to nije u redu. Prijatelj mi je to tada javio, pa sam se čak i iznervirao. Jer, prevedeno gledano, to je krađa. Ja sam u to uložio trud, a Severina je popularna zvijezda. Ali ja nju ne poznajem da mogu suditi. Ne slušam njenu muziku, nije to moj ukus – rekao je Kovačić za pomenuti hrvatski medij i dodao:

– Nek im bude na dušu ako ne prepoznaju da su krivi.

Slikar je naveo i kako nije sve u novcu, te da bi Severini autorska prava dao besplatno, samo da je pitala.

– Treba nazvati i pitati. Ljudi smo. Uostalom, do mene je lako doći. I uživo i telefonski. Nisam neuhvatljiv. Svoja sam sekretarica – rekao je on.

